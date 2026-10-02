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MotoGp, stanotte qualifiche e gara sprint in Giappone: orari e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal Gp d’Austria, il Motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone. Nella notte tra venerdì 2 ottobre e sabato 3 ottobre sono in programma le seconde libere e le qualifiche del Gran Premio, per assegnare poi i primi punti del weekend con la gara sprint in mattinata. 

Nei primi test sul circuito, ottimi segnali da parte di Alex Marquez, il più veloce nelle pre-qualifiche (con record della pista) davanti a Pedro Acosta.  

Ecco il programma delle seconde libere e delle qualifiche, in programma nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre:  

3.10-3.40 – MotoGP Prove Libere 2 

3.50-4.05 – MotoGP Qualifiche Q1 

4.15-4.30 – MotoGP Qualifiche Q2 

Alle ore 8 di sabato 3 ottobre, il via della gara sprint (12 giri)
 

Le qualifiche e la gara sprint del Gp del Giappone della MotoGp sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGp (al canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su Tv8, sempre in diretta. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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