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MotoGp, sorpresa Fernandez in Indonesia: è in pole. La griglia di partenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Sorpresa Raul Fernandez nella qualifiche del Gran Premio d’Indonesia di MotoGp. Il pilota spagnolo dell’Aprilia Trackhouse ha fatto segnare il miglior tempo, confermando quanto di buono fatto vedere nelle pre-qualifiche, e prendendosi la pole position. Fernandez ha firmato il miglior tempo chiudendo in 1:28.852 e beffando l’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi, che scatterà secondo.  

Terzo tempo invece per la VR46 di Fabio Di Giannantonio, che completa così la prima fila, mentre in seconda partiranno Marc Marquez e l’altra Aprilia di Jorge Martin, il leader del Mondiale ‘tallonato’ proprio dallo spagnolo della Ducati in classifica. Accanto a loro Fermin Aldeguer, mentre Ai Ogura scatterà settimo seguito da Alex Marquez. Completano la top ten Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. 

 

1. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 1’28″852 

2. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.109 

3. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.196 

4. Marc Marquez (Ducati) +0.266 

5. Jorge Martin (Aprilia) +0.300 

6. Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) +0.380 

7. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +0.427 

8. Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.534 

9. Pedro Acosta (KTM) +0.556 

10. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.934 

 

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