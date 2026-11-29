MotoGp, ordine d’arrivo Gp Valencia e classifica Piloti
(Adnkronos) – Raul Fernandez trionfa nel Gran Premio di Valencia. Il pilota dell’Aprilia si è imposto davanti al campione del mondo Marc Marquez, già sicuro del titolo iridato e alla sua ultima gara della carriera. A completare il podio Pedro Acosta che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi che con la quarta piazza chiude al secondo posto nella classifica del mondiale.
L’ordine d’arrivo del Gp di Valencia.
1 Raul Fernandez Aprilia
2 Marc Marquez Ducati
3 Pedro Acosta Ktm
4 Marco Bezzecchi Aprilia
5 Jorge Martin Aprilia
6 Ai Ogura Aprilia
7 Fermin Aldeguer Ducati
8 Enea Bastianini Ktm
9 Fabio Di Giannantonio Ducati
10 Joan Mir Honda
11 Pol Espargaro Ktm
12 Diogo Moreira Honda
13 Johann Zarco Honda
14 Fabio Quartararo Yamaha
15 Luca Marini Honda.
La classifica finale del mondiale MotoGp:
1 Marc Marquez (Ducati) 459
2 Marco Bezzecchi (Aprilia) 419
3 Jorge Martin (Aprilia) 416
4 Pedro Acosta (Ktm) 333
5 Ai Ogura (Aprilia) 325
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 310
7 Raul Fernandez (Aprilia) 308
8 Alex Marquez (Ducati) 208
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173
10 Enea Bastianini (Ktm) 159.
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