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MotoGp, oggi si corre il Gp del Qatar – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio del Qatar – in diretta tv e streaming. Oggi, domenica 8 novembre, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Lusail per il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez: per il decimo titolo iridato della sua carriera (l’ottavo nella classe regina), il fuoriclasse spagnolo avrebbe bisogno di un successo e di un contemporaneo 0 di Jorge Martin. Lo spagnolo, ieri dominatore della gara sprint, partirà dalla seconda posizione dietro a Marco Bezzecchi. 

 

Il Mondiale torna domenica 22 novembre con il Gran Premio del Portogallo. 

 

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