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MotoGp, oggi si corre il Gp del Giappone – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 4 ottobre, va in scena il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – per il nuovo appuntamento del Mondiale sul circuito di Motegi. Si riparte con l’Aprilia di Jorge Martin, leader della classifica Piloti, in pole position e Marc Marquez primo inseguitore. Proprio lo spagnolo della Ducati ha trionfato nella gara Sprint, precedendo Diogo Moreira e lo stesso Martin. 

 

Il prossimo appuntamento di MotoGp è in programma domenica prossima, 11 ottobre, in Indonesia. 

 

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