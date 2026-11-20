MotoGp, oggi libere e pre-qualifiche Gp Portogallo: orario e dove vederle

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, venerdì 20 novembre, il Mondiale torna protagonista con le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo, a Portimao – in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo di due settimane fa di Marco Bezzecchi con l’Aprilia davanti alla Ducati di Marc Marquez. Lo spagnolo, che guida la classifica iridata a due Gp dalla fine della stagione con 60 punti su Jorge Martin e 74 su Bezzecchi, si gioca il secondo match point per il titolo di campione del mondo. Il successo potrebbe arrivare già sabato nella gara sprint.

Le prove libere e le prequalifiche del Gp di Malesia sono in programma oggi venerdì 20 novembre. La sessione di libere andrà in scena alle11:40, mentre le pre-qualifiche inizieranno alle 15.

Prove libere e pre-qualifiche del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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