(Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista. Oggi, domenica 22 novembre, il Mondiale scende in pista con il Gran Premio del Portogallo – in diretta tv e streaming – sul circuito di Portimao, penultima gara della stagione. A conquistare la pole position nelle qualifiche è stato Marco Bezzecchi, che scatterà davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Soltanto settima l’altra Aprilia di Jorge Martin.

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo:

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:37.201

2 Marc Marquez (Ducati) +0.494

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +0.622

4 Raul Fernandez (Aprilia) +0.916

5 Alex Marquez (Ducati) +1.061

6 Pedro Acosta (KTM) +1.103

7 Jorge Martin (Aprilia) +1.113

8 Fermin Aldeguer (Ducati) +1.314

9 Johann Zarco (Honda) +1.429

10 Brad Binder (KTM) +1.505

11 Diogo Moreira (Honda) +1.666

12 Iker Lecuona (Ducati) +1.893

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGp è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, mentre in chiaro sarà disponibile su TV8. In streaming si potrà seguire sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

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