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MotoGp, oggi Gp Giappone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 4 ottobre, va in scena il Gran Premio di Giappone – in diretta tv e streaming – per il nuovo appuntamento del Mondiale sul circuito di Motegi. Si riparte con l’Aprilia di Jorge Martin, leader della classifica Piloti, in pole position e Marc Marquez primo inseguitore. Proprio lo spagnolo della Ducati ha trionfato nella gara Sprint, precedendo Diogo Moreira e lo stesso Martin. 

 

Il Gran Premio del Giappone è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 8. Ecco la griglia di partenza: 

1 Jorge Martin (Aprilia) 1:42.371 

2 Marc Marquez (Ducati) +0.110 317.6 

3 Pedro Acosta (KTM) +0.122 317.6 

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.159 315.7 

5 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.175 316.7 

6 Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.257 313.0 

7 Enea Bastianini (KTM) +0.298 316.7 

8 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +0.370 313.9 

9 Diogo Moreira (Honda LCR) +0.545 314.8 

10 Johann Zarco (Honda LCR) +0.547 306.8 

11 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +0.562 316.7 

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.688 313.0 

 

Il Gran Premio del Giappone di MotoGp sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, con la gara disponibile anche in chiaro, su TV8, in differita a partire dalle ore 14. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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