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MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d’Indonesia e domani, sabato 10 ottobre, tocca alle qualifiche e alla gara sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, circuito sul quale il fuoriclasse spagnolo ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming. 

Ecco gli appuntamenti del Gp di Indonesia di domani, sabato 10 ottobre:  

Ore 4:10 – Prove libere 2 

Ore 4:50 – Qualifiche ufficiali 

Ore 9 – Sprint Race 

Le qualifiche e la gara sprint del Gp d’Indonesia saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGp (208) e in chiaro su Tv8. Gli appuntamenti di domani, sabato 10 ottobre, saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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