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MotoGp, domani libere e pre-qualifiche Gp Giappone: orario e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal weekend del Gp d’Austria, il Motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone, in programma da domani, venerdì 2 ottobre, a domenica 4 ottobre. Si comincia stanotte con le prove libere, per continuare di primo mattino con le pre-qualifiche. Si riparte dal trionfo della Ktm di Pedro Acosta al Red Bull Ring davanti alle Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti odierni in tv e streaming. 

Ecco gli appuntamenti di venerdì 2 ottobre, del Gp del Giappone: 

Ore 3.40: MotoGp – Prove Libere  

Ore 8.00: MotoGp – Pre-Qualifiche 

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d’Austria saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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