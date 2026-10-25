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MotoGP Australia, cancellata la gara di Phillip Island per maltempo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il Moto Gp a Phillip Island, in Australia, è stato annullato a causa delle cattive condizioni del meteo. La gara era stata inizialmente posticipata alle 5 a causa della scarsa visibilità e della pioggia, che compromettevano le possibilità di volo agli elicotteri di soccorso. Marc Marquez non ha dunque avuto la possibilità di allungare il suo vantaggio nel campionato del mondo su Jorge Martin, infortunato. Gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara nonostante il tutto esaurito. Anche le gare di Moto3 e Moto2 sono state annullate. 

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