Con l’autunno la moto torna in garage: ecco qualche consiglio per tenerla al meglio

Dopo un’estate caldissima, tornano le temperature autunnali, le prime piogge e la necessità di riporre la moto in garage. I motociclisti più attenti, avranno già preso accordi con la propria compagnia assicurativa, per congelare RC in attesa del ritorno delle belle giornate.

Per chi non ha ancora provveduto, suggeriamo di confrontare le assicurazioni moto online e trovare quella più conveniente. Dopotutto, in vista dell’inverno, non ha senso continuare a pagare l’assicurazione se la moto o lo scooter sono tenuti al chiuso, non trovate? Ecco cos’altro potreste fare per tenere la moto al riparo e trovarla pronta a rombare quando l’inverno sarà passato.

Pulizia approfondita della moto

Con l’arrivo della stagione fredda anche il più indomito dei motociclisti deve rassegnarsi a riporre la moto in garage. Anche se al chiuso, dunque al riparo, ci sono alcuni fattori da cui proteggerla nei mesi di inattività, specialmente per evitar spiacevoli sorprese quando sarà il momento di tornare in strada.

Per prima cosa, procedete ad un’accurata pulizia della moto: togliete residui di fango, polvere o umidità con molta cura, perché possono danneggiare la carrozzeria e i componenti metallici.

Utilizzate sapone neutro e acqua tiepida e, se possibile, asciugate sempre con panni morbidi e assicurandovi che ogni traccia di umidità sia stata rimossa. Non dimenticare, infine, di lubrificare la catena e le parti mobili, utilizzando prodotti specifici per prevenire la ruggine e mantenere la moto in condizioni ottimali.

Manutenzione degli pneumatici e della batteria

Gli pneumatici rischiano di deformarsi se rimangono troppo a lungo nella stessa posizione. Per prevenire questo odioso e costoso problema vi basterà sollevare la moto con dei cavalletti centrali o, in alternativa, ricordarvi di spostare la moto di tanto in tanto. Ovviamente se non avete copertura assicurativa, non potete girare con il mezzo, pena sequestro e sanzione molto salata.

La batteria, invece, dovrebbe essere in carica. Si può valutare anche di utilizzare un mantenitore di carica, il quale impedisce la scarica completa della batteria, dunque il precoce danneggiamento. Per consigli specifici, in base anche al tipo di batteria o alla casa di fabbrica, consultate sempre il vostro meccanico di riferimento.

Protezione e copertura nei mesi di fermo

Una volta che la moto è stata lavata e sollevata correttamente, privata di ogni traccia di umidità e protetta nelle sue componenti più delicate, potrete coprirla per bene, meglio se con un telo traspirante, così sarà al sicuro anche dai depositi di sporcizia e polvere.

Il posto ideale per tenere una moto ferma è un garage asciutto. La scelta del telo di copertura varia in base alle caratteristiche dell’ambiente: un semplice lenzuolo può andare bene, ma se la moto è esposta a polvere e altri stress, è preferibile utilizzare un telo impermeabile di alta qualità, in modo che non si formi condensa o che si danneggi la vernice. Con questi semplici accorgimenti, avrete la certezza che la vostra moto stia ben protetta durante i freddi e sarà pronta per la nuova stagione primaverile.