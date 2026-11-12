Morto Randall England, addio al cattivo di ‘General Hospital’: aveva 75 anni

(Adnkronos) – L’attore statunitense Randall England, conosciuto soprattutto per aver interpretato il malvagio Jack Slater nella soap opera “General Hospital”, è morto all’età di 75 anni a Los Angeles in seguito ad un tumore all’esofago. La scomparsa è avvenuta il 25 settembre ma solo nelle scorse ore la famiglia, attraverso un necrologio, ha diffuso la notizia. Nato come Randy Alan England il 22 settembre 1951 a Oklahoma City, in Oklahoma, l’attore aveva compiuto 75 anni pochi giorni prima della morte. Dopo il diploma alla Memorial High School, aveva frequentato l’Università dell’Oklahoma, dove aveva anche giocato come lanciatore nella squadra di baseball dei Sooners.

Prima di intraprendere la carriera artistica, England aveva lavorato come modello, partecipando a diverse campagne e collaborazioni internazionali che lo avevano portato tra Londra, Zurigo, Milano e Los Angeles. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta aveva poi approfondito gli studi di recitazione, seguendo le lezioni di due importanti insegnanti del settore, Kim Stanley e Stella Adler. Il debutto sul grande schermo era arrivato nel 1981 con una piccola apparizione in “Troppo belle per vivere”, thriller diretto da Michael Crichton e interpretato da Albert Finney.

La popolarità televisiva era arrivata pochi anni dopo grazie a “General Hospital”. Tra il novembre 1984 e il giugno 1985 England aveva interpretato Jack Slater, uno dei personaggi negativi della serie. Criminale, assassino e ladro di gioielli, Slater era diventato riconoscibile anche per il suo particolare gusto nel vestire, soprattutto per gli stivali da cowboy rossi. Nella storia aveva affrontato il personaggio di Robert Scorpio, interpretato da Tristan Rogers, prima di essere ucciso in una sparatoria.

Nel corso della sua carriera l’attore ha preso parte anche ad altre produzioni televisive di successo, tra cui “Dallas”, “Febbre d’amore” e “Baywatch”. Nel 2015 era inoltre apparso nel videoclip del brano “Sugar” dei Maroon 5.

Accanto al lavoro per il piccolo e grande schermo, England aveva coltivato una significativa attività teatrale. Nel 2003 aveva interpretato il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nello spettacolo “Hillary & Monica”, andato in scena a Winston-Salem, in Carolina del Nord. Aveva inoltre recitato in allestimenti di “All My Sons”, “Lo zoo di vetro” e “Tre sorelle”. Al momento della morte era impegnato nella realizzazione di un documentario dedicato alla vita e alla carriera di Kim Stanley, sua insegnante di recitazione.

England aveva vissuto a Beverly Hills per oltre quarant’anni. Nel ricordo della famiglia, la città perde una presenza ormai familiare, quella dell’attore che amava attraversarne le strade a bordo della sua Bmw d’epoca, con gli immancabili occhiali da sole Ray-Ban scuri. Lascia la figlia Micaela, il genero Sam, i nipoti Katherine e Julian, la madre Catherine e la sorella Linda, oltre a nipoti e altri familiari. Era divorziato dalla moglie Jennifer. La famiglia ha invitato quanti desiderano ricordarlo a effettuare eventuali donazioni in favore dell’Esophageal Cancer Action Network, organizzazione impegnata nella sensibilizzazione e nel sostegno alla ricerca sul tumore all’esofago. (di Paolo Martini)

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