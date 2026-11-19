(Adnkronos) –

Morte tragica a 66 anni per l’attore statunitense Larry Poindexter, volto noto della televisione e interprete del capitano Tom Fuller nel film ‘S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine’. E’ deceduto mercoledì 18 novembre a Los Angeles, quattro giorni e mezzo dopo essere stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada nel quartiere di Studio City, dove viveva. Poindexter era stato ricoverato in ospedale con diverse costole fratturate e avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico proprio il giorno della morte. Le sue condizioni sono però improvvisamente peggiorate nelle ore precedenti all’operazione, come riporta il sito Deadline.

Nato a Dallas il 16 dicembre 1959, Larry Poindexter ha costruito una carriera lunga oltre quarant’anni, prendendo parte a quasi 200 produzioni tra film e serie televisive. Il ruolo che gli aveva dato maggiore visibilità sul grande schermo era stato quello del capitano Tom Fuller della polizia di Los Angeles in ‘S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine’, diretto da Clark Johnson nel 2003. Nel film il suo personaggio, un ufficiale rigoroso e ligio alle regole, si contrapponeva alla squadra guidata da Hondo, interpretato da Samuel L. Jackson.

Molto intensa anche la sua attività televisiva. Aveva recitato nelle soap opera ‘Il tempo della nostra vita’, dove aveva interpretato prima Ben Welch, nel 1984, e successivamente padre Louis, dal 2014 al 2018, e ‘Santa Barbara’, nella quale era apparso in 23 episodi. Nel 2005 aveva partecipato a 12 episodi di ‘General Hospital’, interpretando Asher Thomas. Tra i suoi ruoli ricorrenti figurava anche quello nella serie ‘JAG – Avvocati in divisa’, mentre era stato uno dei protagonisti della commedia di Mtv ‘Hard Times – Tempi duri per RJ Berger’. Nel corso degli anni aveva inoltre preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui ‘In viaggio nel tempo’, ‘Friends’, ‘NYPD – New York Police Department’, ‘Cinque in famiglia’, ‘Will & Grace’, ‘CSI – Scena del crimine’, ‘CSI: Miami’, ‘Bones’, ‘Californication’, ‘Supernatural’, ‘Hawaii Five-0’, ‘Castle’ e ‘Scandal’. Più recentemente era apparso in ‘The Rookie’ e nella quarta stagione di ‘Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer’, nel 2026. La sua carriera cinematografica comprendeva anche ‘Invaders’, diretto da Tobe Hooper nel 1986, ‘Guerriero americano 2 – La sfida’ (1987), ‘Material Girls’ (2006) e ’17 Again – Ritorno al liceo’ (2009). Accanto alla recitazione coltivava la passione per la musica. Negli anni Novanta era stato il cantante della band alternative country The High Lonesome, con la quale aveva pubblicato nel 1995 l’album ‘Feel Free To Do So’. Figlio dello scenografo e designer H. R. Poindexter, vincitore di un Tony Award, era sposato dal 2002 con Carol Kritzer, affermata direttrice di casting. Lascia la moglie e i loro due figli gemelli. (di Paolo Martini)

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