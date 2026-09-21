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Morto il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber aveva 27 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, è morto all’età di 27 anni. L’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato che Gerber è deceduto domenica in una struttura di riabilitazione. La causa del decesso, come riporta Cnn, non è stata resa nota. L’addetto stampa di Crawford ha confermato la notizia, dichiarando alla Cnn: “La famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso”. 

 

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