Morto Guido De Maria, femettista e inventore di Gulp e SuperGulp: aveva 93 anni

(Adnkronos) –

Guido De Maria, umorista, sceneggiatore e regista modenese, è morto oggi all’età di 93 anni. La notizia è stata resa nota dal Resto del Carlino. Nato a Lama Mocogno nel 1932, De Maria è stato disegnatore, pubblicitario e autore televisivo, tra i protagonisti della stagione dei Caroselli, lavorando a Bologna e collaborando con Bonvi e Francesco Guccini.

Nel 1972 ideò il format televisivo ‘Gulp, fumetti in Tv’ e contribuì alla creazione del personaggio di Nick Carter, disegnato da Bonvi. Dalla sua immaginazione sono nati numerosi spot e personaggi entrati nell’immaginario pop, dai Brutos fino a Giumbolo per ‘SuperGulp’. In un’intervista al Carlino nel 2024 ricordava: “Sono stato l’autore di Nick Carter insieme a Bonvi… negli anni ’70 ho avuto la regia per la Rai di Gulp! e di SuperGulp!”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)