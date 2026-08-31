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Morto Guido De Maria, femettista e inventore di Gulp e SuperGulp: aveva 93 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Guido De Maria, umorista, sceneggiatore e regista modenese, è morto oggi all’età di 93 anni. La notizia è stata resa nota dal Resto del Carlino. Nato a Lama Mocogno nel 1932, De Maria è stato disegnatore, pubblicitario e autore televisivo, tra i protagonisti della stagione dei Caroselli, lavorando a Bologna e collaborando con Bonvi e Francesco Guccini. 

Nel 1972 ideò il format televisivo ‘Gulp, fumetti in Tv’ e contribuì alla creazione del personaggio di Nick Carter, disegnato da Bonvi. Dalla sua immaginazione sono nati numerosi spot e personaggi entrati nell’immaginario pop, dai Brutos fino a Giumbolo per ‘SuperGulp’. In un’intervista al Carlino nel 2024 ricordava: “Sono stato l’autore di Nick Carter insieme a Bonvi… negli anni ’70 ho avuto la regia per la Rai di Gulp! e di SuperGulp!”. 

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