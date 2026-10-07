Morto Freddie Jackson, il cantante di ‘Rock Me Tonight’ e ‘You Are My Lady’

(Adnkronos) –

Freddie Jackson, cantante statunitense tra le voci più apprezzate dell’R&B degli anni Ottanta, diventato celebre soprattutto grazie ai successi ‘Rock Me Tonight (For Old Times Sake)’ e ‘You Are My Lady’, è morto lunedì 5 ottobre, tre giorni dopo aver compiuto 69 anni. A dare la notizia della scomparsa è stata la famiglia attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Non sono state rese note le cause del decesso. Nel 2024, tuttavia, Jackson aveva raccontato di aver ricevuto una diagnosi di malattia renale. “Freddie era più di una voce leggendaria. Era una persona gentile e generosa, che amava i suoi fan, la sua famiglia, i suoi amici e la sua musica con tutto se stesso”, ha scritto la famiglia. “Per decenni ci ha regalato canzoni che sono diventate la colonna sonora delle nostre storie d’amore, delle nostre celebrazioni e dei nostri ricordi più cari”.

Nato a New York il 2 ottobre 1957 con il nome di Frederick Anthony Jackson, era cresciuto ad Harlem, dove aveva iniziato a cantare gospel nella White Rock Baptist Church. Dopo essersi fatto le ossa nei locali della scena musicale newyorkese, alla fine degli anni Settanta si era trasferito sulla West Coast, entrando come voce solista nei Mystic Merlin, con i quali aveva inciso tre album.

La svolta arrivò nel 1985 con l’album d’esordio ‘Rock Me Tonight’, pubblicato dalla Capitol Records. La title track rimase per sei settimane al primo posto della classifica R&B di Billboard e raggiunse il 18esimo posto della Hot 100. Anche ‘You Are My Lady’, secondo singolo estratto dall’album, arrivò in vetta alla classifica R&B, raggiungendo il 12° posto della Hot 100. Il successo gli valse due candidature ai Grammy Awards, nelle categorie di miglior artista esordiente e miglior interpretazione vocale R&B. Il primo album di Jackson ottenne la certificazione di disco di platino, così come il secondo, ‘Just Like the First Time’, pubblicato nel 1987. Tra gli altri brani di successo figurano ‘Tasty Love’, ‘Love Me Down’, ‘He’ll Never Love You (Like I Do)’, ‘Jam Tonight’ e ‘Do Me Again’. Nel 1986 Jackson aveva inoltre raggiunto il primo posto della classifica R&B con ‘A Little Bit More’, duetto con Melba Moore contenuto nell’album di quest’ultima, ‘A Lot of Love’.

“Il mio cuore è spezzato per la perdita di un grande cantante e di un amico ancora più grande”, ha dichiarato Moore ricordando Jackson. La cantante ha sottolineato anche il rapporto di amicizia nato durante le sessioni di registrazione, ricordandone l’ironia e il senso dell’umorismo. Jackson aveva avuto anche diverse esperienze televisive e cinematografiche. Nel 1989 era apparso nella serie ‘The Golden Girls’, nell’episodio ‘Two Rode Together’, interpretando un cantante di piano bar e dedicando ‘It’s a Small World’ al personaggio di Sophia, interpretato da Estelle Getty. Aveva inoltre partecipato alla colonna sonora del film d’animazione ‘All Dogs Go to Heaven’, nel quale aveva interpretato ‘Love Survives’ insieme a Irene Cara. (di Paolo Martini)

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