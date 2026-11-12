Morto Anthony Clark, il comico e attore di ‘Prima o poi divorzio’ aveva 62 anni

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L’attore e comico statunitense Anthony Clark, noto soprattutto per il ruolo di Greg Warner nella sitcom ‘Prima o poi divorzio’, è morto all’età di 62 anni. A comunicare la notizia è stato Mike O’Malley, suo amico ed ex collega nella serie, con un messaggio pubblicato su Instagram. Clark è morto martedì 10 novembre. Al momento non sono state rese note né le cause né il luogo del decesso. “Abbiamo parlato al telefono tre settimane fa. Ci ha fatto ridere di gusto, come faceva sempre”, ha scritto O’Malley nel suo ricordo. “Aveva investito bene i suoi soldi e, sostanzialmente, si era ritirato dopo la fine delle riprese”. L’attore ha poi concluso il messaggio con un saluto: “Riposa in pace, Tony”.

Nato il 4 aprile 1964 a Lynchburg, in Virginia, Anthony Clark si era laureato nel 1986 all’Emerson College di Boston in comunicazione di massa. Già durante gli anni universitari aveva mostrato una particolare predisposizione per la comicità, conquistando il premio Top College Comedian assegnato dall’American Collegiate Talent Showcase. La sua carriera era iniziata nel mondo della stand-up comedy, disciplina alla quale era rimasto profondamente legato anche dopo il successo televisivo. Il debutto sul piccolo schermo era arrivato nel 1991, con una partecipazione alla serie ‘American Playhouse’. La prima vera occasione da protagonista era arrivata cinque anni dopo, quando aveva ottenuto il ruolo principale nella sitcom ‘Io e mio fratello’, trasmessa per due stagioni tra il 1996 e il 1997. Clark interpretava Boyd Pritchett, un giovane che dalla Virginia si trasferisce a Boston per tenere d’occhio la sorella, appena iscritta all’università. Qui finisce però per lavorare nel sindacato studentesco, dando vita a una serie di situazioni comiche.

Dopo alcune esperienze tra cinema e televisione, l’attore aveva raggiunto la notorietà grazie a ‘Prima o poi divorzio’, sitcom della Cbs andata in onda per sei stagioni, dal 2000 al 2006. Nella serie interpretava Greg Warner, uno dei protagonisti di una storia incentrata su due giovani coppie e sulle loro visioni profondamente diverse dell’educazione dei figli. Nel cast figuravano anche Mike O’Malley, Liza Snyder e Jean Louisa Kelly. Tra gli altri titoli della sua carriera figurano le serie televisive ‘Ellen’ e ‘Soul Man – Casa e Chiesa’, oltre ai film ‘Dogfight – Una storia d’amore’ (1991), ‘Quella cosa chiamata amor’ (1993) e ‘The Rock’ (1996). Aveva recitato anche in ‘Say Uncle’, ‘My Uncle Rafael’ e ‘West of Liberty’. (di Paolo Martini)

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