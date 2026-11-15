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Morto a 21 anni il parapendista Giovanni Lopez: si è schiantato al suolo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Giovanni Lopez, un parapendista di 21 anni noto per le sue acrobazie in volo, è morto in seguito di un incidente, dopo essersi schiantato in un campo. Lo riporta Tmz, citando fonti locali.  

Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente sabato, intorno alle 14:57, a Plainfield, in Illinois, a seguito della segnalazione di un incidente con parapendio.
 

L’ufficio del medico legale della contea di Kendall ne ha successivamente dichiarato il decesso e ha provveduto all’identificazione della vittima, come riportato dal Chicago Sun-Times. Non sono ancora state rese note le modalità e la causa del decesso di Lopez, in attesa dei risultati dell’autopsia medico-legale. 

Il giovane risultava come “digital creator” sui social media e condivideva regolarmente video e immagini delle sue avventure in parapendio, sport che aveva iniziato a praticare nel 2025. Il suo post più recente risale a un mese fa: il 16 ottobre, infatti, aveva condiviso su Facebook una serie di foto e filmati. In un commento a uno di questi, aveva stimato di trovarsi a un’altitudine di circa 600 metri sul suo parapendio. 

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