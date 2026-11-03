Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Morte Jesus De Miguel, insulti al portiere Owono: “Assassino”. Il giocatore chiude i profili social

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il portiere Jesus Owono, che con un terribile fallo ha causato la morte del calciatore spagnolo Jesus De Miguel, avrebbe affermato di non aver avuto alcune intenzioni di procurare danno all’attaccante spagnolo, morto in seguito al duro contrasto nella partita di ieri tra Andorra e Tenerife. Il portiere dovrebbe quindi evitare sanzioni penali per il tragico incidente. 

De Miguel, 30 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo il terribile fallo commesso da Owono, che aveva portato all’interruzione della partita di seconda divisione spagnola tra il Tenerife e l’Andorra nei minuti di recupero. 

Come riportato dal Daily Mail, il portiere sarebbe stato inoltre bersaglio di cori che lo definivano “assassino”, rimanendo “molto turbato” per il coinvolgimento nell’incidente e per le polemiche successive. Dopo l’intervento di Owono, De Miguel è stato soccorso per oltre cinque minuti, tra i compagni in lacrime per la gravità della situazione.  

Radio Cope ha poi spiegato che il portiere – che ha chiuso i suoi account sui social – si scuserà con la famiglia di De Miguel nel momento giusto.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giulia Cecchettin, iniziato interrogatorio in carcere per Filippo Turetta

28 Novembre 2023

Formaldeide per mantenere freschi gli ortaggi, scoppia lo scandalo in Cina: avviate ispezioni in tutto il Paese

25 Agosto 2026

Alta Velocità Roma-Napoli, problema tecnico e treni in ritardo

31 Maggio 2026

Lecco, Fondazione Cariplo lancia progetto innovativo con al centro attività fisica

5 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno