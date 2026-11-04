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Morte De Miguel, portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“Questi sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi risulta molto complicato elaborare quanto accaduto. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesús. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene”. Queste le parole del portiere dell’Andorra, Jesús Owono, che rompe il silenzio dopo la tragica morte di Jesús De Miguel, attaccante del Tenerife deceduto in seguito al violento scontro di gioco con lo stesso portiere della Guinea Equatoriale.  

“So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús”, conclude Owono in un post sui canali social ufficiali dell’Andorra. Il club, da parte sua, ha chiesto “la massima sensibilità e rispetto”.
 

 

 

“Oggi, prima di iniziare l’allenamento, ci siamo fermati per ricordare Jesús de Miguel ed esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia e a tutto il CD Tenerife. Riposa in pace, Jesús”, ha scritto il club in un secondo post. 

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