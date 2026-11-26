(Adnkronos) – E’ stata uno dei volti più riconoscibili della moda internazionale, una delle prime donne a incarnare il fenomeno delle supermodelle e una presenza capace di lasciare un segno profondo nella fotografia, nel cinema e nell’arte contemporanea. Veruschka, nome d’arte di Vera Gottliebe Anna von Lehndorff-Steinort, è morta a Berlino all’età di 87 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia all’emittente tedesca Zdf.

Considerata la prima grande supermodella tedesca, Veruschka aveva conquistato la scena internazionale negli anni Sessanta, diventando una delle indossatrici più richieste, fotografate e pagate al mondo. Alta circa un metro e 83, con una figura slanciata e lineamenti particolarmente riconoscibili, aveva rivoluzionato i canoni estetici del settore, imponendo un’immagine lontana dai modelli tradizionali della bellezza femminile. Il suo volto era diventato familiare sulle copertine delle principali riviste internazionali. Tra il 1964 e il 1970 sarebbe apparsa circa 800 volte sulle prime pagine delle pubblicazioni, mentre ‘Vogue America’ la scelse ripetutamente, dedicandole anche undici copertine durante la direzione di Diana Vreeland. Tra i fotografi che contribuirono a costruirne il mito figurano Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton, David Bailey e Franco Rubartelli, quest’ultimo suo compagno sentimentale e professionale per diversi anni.

Ma Veruschka non fu soltanto una modella. La sua carriera attraversò linguaggi differenti, dalla fotografia alla performance, dalla pittura al cinema, con una continua ricerca sull’identità, sul corpo e sulla possibilità di trasformare la propria immagine. Nel 1966 Michelangelo Antonioni la volle nel film ‘Blow-Up’, affidandole una breve ma memorabile apparizione destinata a entrare nella storia del cinema. Celebre soprattutto la scena in cui posa davanti all’obiettivo del fotografo interpretato da David Hemmings, in uno dei momenti più iconici della pellicola ambientata nella Swinging London.

La consacrazione di Veruschka arrivò negli anni Sessanta, in un momento di profonda trasformazione della moda e della società occidentale. Le nuove generazioni stavano mettendo in discussione convenzioni estetiche e culturali, mentre la fotografia diventava uno strumento sempre più importante nella costruzione dell’immaginario collettivo. In questo scenario, la modella tedesca riuscì a imporsi grazie a caratteristiche fisiche che inizialmente avevano rappresentato un ostacolo. La sua altezza, circa 183 centimetri, la rendeva infatti diversa dai canoni allora dominanti. Anche la misura dei piedi, particolarmente grande, era stata motivo di insicurezza: portava inizialmente il numero 45, successivamente ridotto chirurgicamente al 43. Quello che all’inizio aveva vissuto come un limite si trasformò progressivamente nel tratto distintivo della sua immagine. La sua figura slanciata, le gambe lunghissime e la presenza scenica contribuirono a renderla immediatamente riconoscibile.

Dopo essere stata scoperta dal fotografo italiano Ugo Mulas a Firenze, Veruschka si trasferì a Parigi e successivamente a New York, cercando di affermarsi nel competitivo mondo della moda internazionale. Gli esordi furono difficili. Non riuscendo a ottenere immediatamente i risultati sperati, dovette mantenersi anche attraverso lavori lontani dall’ambiente artistico. Fu allora che decise di reinventarsi. Abbandonò progressivamente l’identità della giovane aristocratica tedesca e costruì il personaggio di Veruschka, un nome dal suono russo, diminutivo di Vera, scelto per alimentare un alone di mistero intorno alle proprie origini. La trasformazione non riguardò soltanto il nome. La modella cominciò a presentarsi con abiti scuri, cappelli di velluto e stivali di camoscio, costruendo un’immagine sofisticata, enigmatica e volutamente distante dai modelli convenzionali. Arrivò anche a raccontare di avere origini russe, contribuendo alla creazione di un personaggio che suscitava curiosità nel mondo della moda. La strategia funzionò. Veruschka divenne rapidamente una delle figure più ricercate dai fotografi e dalle riviste internazionali. La sua capacità di interpretare personaggi differenti davanti all’obiettivo la rese particolarmente preziosa in un settore nel quale la personalità stava assumendo un’importanza crescente.

Il successo di Veruschka fu strettamente legato alla collaborazione con alcuni dei più importanti fotografi del Novecento. Richard Avedon, Irving Penn e Helmut Newton furono tra gli autori che seppero valorizzarne la presenza, trasformandola in una figura centrale della fotografia di moda. Un ruolo fondamentale nella sua affermazione fu svolto anche da Franco Rubartelli, fotografo italiano che divenne il suo compagno per alcuni anni e contribuì in maniera determinante alla costruzione della sua carriera internazionale. Il loro rapporto fu insieme sentimentale e professionale. Rubartelli comprese le potenzialità espressive della modella e contribuì a svilupparne l’immagine attraverso servizi fotografici destinati a diventare celebri. Nel 1971 le dedicò anche il film Veruschka, poesia di una donna, un’opera che raccontava la personalità e il fascino della modella attraverso il linguaggio cinematografico.

Tra gli episodi più significativi della sua carriera figura anche il servizio fotografico realizzato nel 1968 in Africa, nel quale Veruschka indossava una giacca sahariana di Yves Saint Laurent. Le immagini contribuirono a rendere celebre uno dei capi più rappresentativi della storia della moda contemporanea, associando il suo volto a un’estetica avventurosa e sofisticata. La sua immagine conquistò anche Diana Vreeland, storica direttrice di ‘Vogue America’, che ne riconobbe immediatamente il potenziale. Veruschka divenne una presenza ricorrente sulle pagine della rivista, consolidando una fama che superava i confini europei.

Per un periodo fu considerata la modella più costosa del mondo. Nonostante le possibilità economiche offerte dalla popolarità, evitò tuttavia di legarsi a lungo termine a grandi contratti pubblicitari, preferendo conservare la propria libertà professionale e artistica. Il suo rapporto con la moda, infatti, non fu mai esclusivamente commerciale. La passerella e l’obiettivo fotografico rappresentavano per lei strumenti attraverso i quali sperimentare identità, atteggiamenti e trasformazioni.

Se la moda le aveva regalato fama internazionale, il cinema contribuì a consacrarla come figura simbolo della cultura degli anni Sessanta. Nel 1966 Michelangelo Antonioni la scelse per ‘Blow-Up’, film ambientato nella Londra della Swinging London e destinato a diventare uno dei lavori più importanti della sua filmografia. Veruschka interpretò se stessa, comparendo in una scena rimasta tra le più celebri della pellicola. Nel film, il protagonista, interpretato da David Hemmings, è un fotografo di moda che incontra la modella durante una sessione fotografica. La sequenza, caratterizzata da un’atmosfera sensuale e da un rapporto quasi fisico tra fotografo e soggetto, contribuì a fissare nell’immaginario cinematografico il volto e la presenza scenica di Veruschka. La sua partecipazione fu breve, ma particolarmente significativa. Non aveva bisogno di un ruolo articolato per lasciare il segno: la sua immagine, già riconoscibile sulle riviste di tutto il mondo, funzionava come una rappresentazione della stessa cultura visiva che Antonioni stava raccontando.

Negli anni successivi proseguì le esperienze cinematografiche, lavorando con registi e autori dalla forte personalità artistica. Nel 1972 partecipò a ‘Salomè’ di Carmelo Bene, mentre nel corso della carriera prese parte anche a produzioni come ‘Cattivi pensieri’ di Ugo Tognazzi, ‘Couleur chair’, ‘Milo-Milo’ e ‘Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse’ di Ulrike Ottinger. Nel 2006 tornò sul grande schermo con un’apparizione in ‘Casino Royale’, diretto da Martin Campbell, dimostrando come il suo fascino fosse rimasto riconoscibile anche a distanza di decenni dall’apice della sua popolarità.

Un capitolo fondamentale della sua attività artistica fu rappresentato dalla sperimentazione con il body painting, tecnica attraverso la quale il corpo diventava superficie pittorica e strumento di trasformazione. Negli anni Sessanta e Settanta Veruschka cominciò a lavorare sulla possibilità di modificare visivamente la propria figura, utilizzando colori e disegni per confondersi con gli ambienti circostanti. Le collaborazioni con l’artista Holger Trülzsch contribuirono allo sviluppo di questo percorso. Le sue performance prevedevano che il corpo venisse dipinto fino a riprodurre texture, colori e forme dell’ambiente naturale o degli sfondi sui quali veniva fotografato. In alcune immagini la modella sembrava scomparire nel paesaggio, diventando quasi indistinguibile dagli elementi che la circondavano. Questa ricerca le valse l’appellativo di “camaleonte psichedelico”, espressione che sintetizzava la capacità di trasformarsi e mettere in discussione i confini tra corpo umano, pittura e fotografia. Il lavoro non era soltanto una sperimentazione estetica. Attraverso la metamorfosi, Veruschka interrogava il concetto stesso di identità, dimostrando quanto l’immagine di una persona potesse essere modificata e reinventata. La sua ricerca si sviluppò anche attraverso la fotografia e la pittura, discipline alle quali dedicò una parte crescente della propria attività dopo aver progressivamente abbandonato le passerelle.

Dietro il personaggio internazionale di Veruschka si nascondeva una storia familiare profondamente segnata dalla tragedia della guerra. Nata il 14 maggio 1939 a Königsberg, nella Prussia orientale, Vera von Lehndorff apparteneva a una famiglia aristocratica che aveva radici profonde nella storia tedesca. Il padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, era un ufficiale della riserva e partecipò alla resistenza contro il regime nazista. Fu coinvolto nel complotto del 20 luglio 1944, il tentativo di assassinare Adolf Hitler organizzato da un gruppo di ufficiali e oppositori del regime. Dopo il fallimento dell’attentato, venne arrestato, condannato a morte e impiccato a Berlino il 4 settembre 1944. Vera aveva appena cinque anni. La madre, Gottliebe von Kalnein, che al momento dell’attentato era incinta della quarta figlia, venne internata in un campo di lavoro. Le bambine furono separate da lei e trasferite a Bad Sachsa, insieme ai figli degli altri oppositori coinvolti nella congiura. La vicenda del padre rappresentò una ferita profonda nella storia personale della futura modella. Come raccontò in seguito, soltanto molti anni dopo riuscì a conoscere pienamente le circostanze e i dettagli della sua morte. Con la fine della guerra, la famiglia perse la propria terra d’origine e fu costretta a spostarsi frequentemente. Nel 1953 si trasferì ad Amburgo, dove Vera iniziò un nuovo capitolo della propria formazione. La sua storia personale rimase però legata alla memoria della Prussia orientale e alla figura del padre, il cui coinvolgimento nella resistenza antinazista costituisce uno degli elementi centrali della biografia familiare.

Dopo aver frequentato gli studi ad Amburgo, nel 1958 Vera si iscrisse alla Fachhochschule für Gestaltung, dove studiò pittura e design. Non completò il percorso accademico, scegliendo di trasferirsi a Firenze per dedicarsi alla pittura. Fu proprio nella città italiana che avvenne l’incontro destinato a cambiare la sua vita. Nel 1959 il fotografo Ugo Mulas notò la giovane aristocratica e intuì le sue potenzialità davanti all’obiettivo. L’incontro segnò l’inizio della carriera nel mondo della moda. Dopo le prime esperienze, Vera si trasferì a Parigi e successivamente a New York, dove cercò di affermarsi nel settore. Le difficoltà iniziali e la necessità di trovare una propria identità professionale la portarono a costruire il personaggio di Veruschka, una scelta che si rivelò determinante. La nuova identità le permise di prendere le distanze dal passato e di presentarsi al mondo con un’immagine completamente diversa, capace di suscitare interesse e curiosità.

A partire dalla metà degli anni Settanta Veruschka cominciò ad allontanarsi progressivamente dal mondo delle sfilate. Il successo non le bastava più e il lavoro di modella aveva iniziato a perdere interesse ai suoi occhi. Preferì dedicarsi alla fotografia, alla pittura, al cinema e alla sperimentazione artistica, mantenendo tuttavia un rapporto con la moda che non si sarebbe mai interrotto completamente. Negli anni successivi tornò occasionalmente a posare e a sfilare, dimostrando di conservare una presenza scenica fuori dal comune.

Nel 2005 si stabilì a Berlino, città nella quale proseguì il proprio percorso artistico, privilegiando una vita più riservata rispetto alla mondanità internazionale che aveva caratterizzato la sua giovinezza. Nel 2010 tornò in passerella a Londra, a 71 anni, per lo stilista Giles Deacon. Nel 2012 partecipò alla Berlin Fashion Week, sfilando per la designer tedesca Anja Gockel. Nel 2014 una mostra alla Somerset House di Londra fu dedicata agli scatti realizzati durante i suoi primi anni di carriera dal fotografo Johnny Moncada. Nel 2015 partecipò al Festival internazionale del cinema di Berlino. Nel 2017 tornò a posare per il marchio svedese Acne Studios, diventando il volto della sua collezione Resort e confermando ancora una volta la capacità di attraversare generazioni e tendenze senza perdere la propria identità. Nel 2026 il museo della Prussia orientale di Lüneburg le ha dedicato la mostra The Seen and the Unseen, aperta dal 25 aprile al 18 ottobre, con opere realizzate insieme a Holger Trülzsch. Un’esposizione che ha riportato l’attenzione sulla sua attività artistica e sulla ricerca condotta attraverso la trasformazione del corpo. (di Paolo Martini)

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