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Morta la giornalista Milena Boccadoro, volto storico del Tgr Piemonte

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
E’ morta la giornalista Milena Boccadoro, uno dei volti più popolari del Tgr Piemonte fino al 2021, anno della pensione:aveva compiuto 70 anni lo scorso 29 settembre. Come si legge su rainews.it, aveva iniziato la sua carriera negli anni 80 a Radio Popolare e Città, per poi approdare in Rai. Prima esperienza nella redazione di Genova, poi anni di collaborazione nei programmi di Enzo Biagi. Infine, alla Tgr Piemonte con il Tg scientifico Leonardo e il Tg regionale.  

 

 

Si era occupata soprattutto di temi sociali e ambientali, la scuola, la società, la condizione della donna. Nei mesi del covid, la ricordiamo per le sue dirette dalla protezione civile del Piemonte.  

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