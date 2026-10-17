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Morta in scontro con l’auto dell’ex, l’accusa del figlio: “Lui l’ha inseguita, si è fatto giustizia da solo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “È stata inseguita dal suo ex, si è fatto giustizia da solo. E’ stata seguita ed è stata pure aspettata, dai video che ho in tasca risulta così”. E’ l’accusa lanciata dai microfoni del Tg3 da Danny Ruocco, figlio di Pierina Buffon, la donna di 69 anni morta in un frontale con l’auto guidata dall’ex compagno, Fulvio Ielmini di 73 anni, sulla tangenzialina industriale di Cassano Magnago, vicino Varese. L’incidente poco prima delle 9.30 di ieri. In un primo momento non era noto che il conducente dell’altra auto fosse l’ex della donna e si era ipotizzato che alla base dello scontro ci fosse un malore della 69enne.  

 

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