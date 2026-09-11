Morta Emma Bonino, la storica leader radicale aveva 78 anni

(Adnkronos) – E’ morta oggi a 78 anni Emma Bonino. “Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero”, si legge in un comunicato.

“Emma fu “scelta dalla politica radicale” quando un divieto cambiò la sua giovane vita. E da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna. Attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea. Sempre radicalmente libera.La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà: contro l’aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l’infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l’autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere, fino alla fine”, si legge.

E ancora: “È questo il suo testamento: non è importante quante volte occorra perdere prima di riuscire a vincere e conquistare una libertà per tutti. Non ci sono parole per descrivere il dolore e il vuoto che proviamo oggi.Da domani proveremo a trovare le parole giuste per trasformare la gratitudine che proviamo per aver potuto lottare al suo fianco nel coraggio di continuare a batterci come ci ha insegnato. Grazie Emma, dal profondo del cuore”.

Le condizioni di salute di Emma Bonino si erano aggravate nei giorni scorsi quando era stata trasferita all’Ospedale Santo Spirito di Roma, dove la situazione è sempre stata definita dai medici “delicata”. Il 7 settembre era arrivata in codice rosso e poi ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Nel bollettino di mercoledì, i medici avevano annunciato il suo spostamento in una struttura privata.

Tra i primi a commentare la morte di Emma Bonino Paolo Gentiloni: “Emma Bonino ci ha lasciati. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana e europea. Voleva sempre cambiare le cose. E qualche volta ci è riuscita. Buon viaggio Emma”, ha scritto su Twitter.

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