(Adnkronos) – Il caso che vede imputato in un processo pendente a Lecco il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, per stalking e diffamazione verso l’ex compagna, la cantante Angelica Schiatti, è stato dibattuto questa mattina in un’udienza pubblica della Corte costituzionale, giudice relatore Angelo Buscema. La questione è arrivata in Consulta perché gli avvocati difensori di Morgan, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, hanno sollevato un’eccezione di legittimità costituzionale accolta dal Giudice del Tribunale di Lecco che lo scorso 22 dicembre ha, a sua volta, trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla norma, l’articolo 162-ter del Codice Penale, che impedisce di dichiarare l’estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave.

Morgan aveva difatti offerto all’ex compagna un risarcimento di centomila euro che la cantautrice aveva ritirato “a titolo di mero acconto” confermando la sua volontà a non ritirare la querela sporta nei confronti del cantautore. Su una vicenda analoga la Consulta si è espressa lo scorso settembre, respingendo la questione e confermando che per il reato di stalking il risarcimento non basta a estinguere il processo senza il consenso della vittima ma Cammarata ha prospettato alla Corte nel corso dell’udienza “un’interpretazione alternativa della sentenza 154”. L’analisi è stata bocciata dalla parte civile che ha denunciato la tentata rivendicazione della difesa di “un diritto tiranno” dell’imputato nei confronti della vittima; e rinviata al mittente dall’avvocatura dello Stato che, nel chiedere l’assoluta “manifesta infondatezza della questione sollevata” dal Tribunale di Lecco, ha individuato nella vicenda Morgan-Schiatti un “reato abituale con una progressione di attività spia purtroppo che poi possono anche spesso sboccare in reati di sangue”.

“Questo reato non consente ai giudici di valutare le condotte riparatorie – ha detto intervenendo durante l’udienza il difensore di Morgan – Tante possono essere le condotte persecutorie, dalle minacce di morte a una richiesta reiterata di perdono. E’ il giudice a dover intervenire per vedere se gli atti reiterati non espressamente indicati nella norma possano in qualche modo provocare stato d’ansia e timore. Orbene questo per dire che nell’ambito di questo vastissimo campo che sono gli atti persecutori il fatto di togliere al giudice la possibilità di valutare le condotte riparatorie e rilasciare l’ultima parola alla persona offesa, rischia di equiparare situazioni e condotte molto diverse”. Secondo Cammarata, “il meccanismo è una sorta di sbarramento a un abuso dello strumento. La norma instaura una sorta di automatismo, obbligo notarile per il giudice”.

“Può la dignità di una persona offesa nella propria libertà psichica, nella propria quotidianità e nella propria sicurezza” risolvere un reato per decreto “contro la propria volontà mediante un’adozione di una somma di denaro nei confronti di colui che questa libertà ha calpestato?”, ha controbattuto alla Corte Maria Nirta, l’avvocata della parte civile. “Si avverte da parte della difesa… che non permangano attuali esigenze di prevenzione della reiterazione e che le condotte siano di minore offensività. E’ questa formulazione che offre a mio avviso la più limpida e insuperabile inammissibilità per manipolatività”. Nirta ha ricordato che i difensori di Morgan “hanno cercato di introdurre una fattispecie di minore offensività; che la difesa vuole iscrivere un parametro cautelare di assenza di attuali esigenze di prevenzione della reiterazione” dal momento che “non esiste alcuna soluzione costituzionalmente imposta”.

“Ma il legislatore ha costruito un meccanismo automatico, chiedere alla Corte un inedito giudizio di discrezionalità sulla pericolosità sociale e sulla minore offensività significa chiedere alla Corte di creare una nuova norma, invadendo cosi il terreno della politica che spetta esclusivamente al Parlamento”.

“La persona offesa che ha deciso di non rimettere la querela – ha rimarcato Maria Nirta per la cantante – non sta esercitando alcun diritto tiranno (come asserito dai difensori di Morgan – ndr), semplicemente come già affermato sta aprendo le porte alla prosecuzione del giudizio, accettando finanche una assoluzione dell’imputato. Quindi semmai il diritto tiranno è quello della difesa dell’imputato che vorrebbe imporre un potere potestativo e unilaterale di chiudere il processo senza la volontà della vittima, imponendo una sanatoria coatta”. E ha ricordato che tra l’altro “non vi è stata alcuna riparazione spontanea da arte dell’imputato, vi è stata una commisurazione della somma di 100mila euro posta come somma minima da parte del giudicante a fronte dei 15mila euro offerti”; e che i “comportamenti che si sono protratti successivamente al pagamento dei 100mila euro sono stati tali da generare nella vittima lo stato di ansia per atti persecutori”.

“Se la questione sollevata dal Tribunale di Lecco era originariamente infondata adesso è manifestamente infondata per la sentenza che avete reso – è intervenuta l’avvocatura dello Stato rappresentata da Ignazio Fresu e Salvatore Faraci – Le parti hanno diritto a una visione monoculare, ma la Corte la ha pluriculare. La tesi della difesa è che vorrebbe l’ordinamento italiano fuori dal rispetto delle norme internazionali. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Instanbul che prevede la prevenzione per questi reati, la protezione della persona offesa con la salvaguardia immediata e poi il perseguimento, con la punizione necessaria. Cioè quei fatti di reato vanno incriminati. E’ un obbligo specifico degli stati e l’Italia a questo si è attenuta”.

Secondo lo Stato, “l’eventuale perimetrazione su fatti di minore offensività, di cui parla larvatamente il Tribunale di Lecco, non è possibile: intanto per la natura del reato sviscerato, un reato abituale con una progressione di attività spia purtroppo che poi possono anche spesso sboccare in reati di sangue. E quindi non si può nemmeno intravedere una minore offensività che potrebbe dar luogo quanto meno a una applicazione parziale della condotta riparatoria. Qualunque sia l’approdo verso cui la Corte può pendere – ha rimarcato l’Avvocatura – abbiamo una infondatezza, tanto più che la questione la Corte la ha già correttamente esaminata sotto ogni punto di vista. E quindi non è possibile ipotizzare altro….Concludo con una riflessione: la persona offesa è sempre contrastata” e non menzionata espressamente in Costituzione. “Ma il processo penale vede gli imputati ed anche la persona offesa, che ha dignità e diritti secondo le nostre norme costituzionali. Quindi una mera patrimonializzazione della condotta riparatori con un pagamento anche molto rilevante dimostra che il fatto non può nemmeno ascriversi a fatto di minore rilevanza. Centomila euro nel risarcimento del diritto vivente viene attribuito alla persona danneggiata quando c’è un forte danno piscofisico. Pertanto chiediamo l’infondatezza della questione sollevata”.

Morgan e Angelica Schiatti si erano conosciuti e frequentati per la prima volta nel 2014. Nel 2019 si erano riavvicinati ma il rapporto si era chiuso dopo tre mesi per decisione di lei. Nel 2020, Morgan sarebbe diventato pressante e avrebbe perseguitato la cantautrice con messaggi intimidatori, minacce di revenge porn, insulti al nuovo fidanzato, pedinamenti, messaggi alla madre e alla sorella della cantante e l’ingaggio di due persone per spaventarla. Gli atti avevano portato all’attivazione del Codice Rosso.

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