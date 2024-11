Morena contro Mario a Uomini e Donne, il cavaliere in difficoltà fa una richiesta a Maria: “Ti prego…”

Si riaccende la scintilla tra Mario e Morena a Uomini e Donne? Dopo il silenzio del cavaliere la dama è tornata all’attacco.

A volte ritornano, a quanto pare Morena ha provato ad avere quello che si direbbe essere un nuovo approccio nei confronti di Mario Cusitore. Dopo alcune puntate in cui il cavaliere è rimasto in silenzio, mostrando anche un’area un po’ scocciata e la dama è uscita con altre persone, è arrivato un nuovo confronto. E’ accaduto nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 8 novembre ed è intervenuta Maria De Filippi in soccorso dell’ex corteggiatore di Ida.

La conduttrice, infatti, proprio mentre Morena attaccava ancora Mario, le ha fatto una domanda che l’ha spiazzata non poco. Così la dama è stata praticamente “costretta” a risponderle e chiarire tutto.

Mario e Morena, nuovo scontro a Uomini e Donne: la domanda di Maria De Filippi

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne – quella andata in onda venerdì 8 novembre – abbiamo assistito a un nuovo confronto tra Mario e Morena. E’ stata la dama a tornare all’attacco nei confronti del cavaliere dicendogli che secondo lui non sarebbe vera la motivazione che ha usato per chiudere con lei e lei ancora non avrebbe compreso cosa c’è davvero dietro a questa chiusura.

Tutto è iniziato con un primo confronto tra Margherita e Mario, rispetto alla chN’è nata una discussione, in cui a un certo punto è intervenuta Maria De Filippi che le ha fatto una domanda che di fatto “l’ha messa all’angolo”: “Cosa stai insinuando quindi?“. Morena allora ha spiegato che lui aveva chiuso la relazione perché non trovava dei contenuti, ma la dama gli ha chiesto come sia possibile visto che hanno trascorso una serata fino alle otto del mattino. Secondo lei se davvero non si fosse trovato, non avrebbe trascorso tutta la notte con lei. Ma Mario ha ribadito che oltre l’attrazione fisica non ha visto altro.

Allora Morena gli ha chiesto cosa intendeva quando lui gli avrebbe detto a cena: “Avrei voluto conoscerti fuori dal programma“, ma Mario ha detto di non aver mai detto una cosa del genere. Comunque il cavaliere le ha ripetuto nuovamente che oltre l’aspetto fisico non sarebbe scattato nulla, Morena ha più volte detto che secondo lei lui le avrebbe dimostrato altro fuori. Così è intervenuta anche Maria De Filippi a spiegare bene alla dama il fatto che Mario non vede con lei la possibilità di formare una coppia.

Il cavaliere ha poi spiegato che comunque lui si trova in difficoltà e vorrebbe addirittura lasciare il programma, cosa confermata da Maria De Filippi. Morena ha continuato a dirgli che non sarebbe vero e che Mario addirittura le avrebbe detto nel corso della notte trascorsa assieme che stava talmente bene che si sarebbe dimenticato anche di andare a registrare. A quel punto il cavaliere non ci ha visto più, ha accusato la dama di aver parlato dopo tre registrazioni “a convenienza”, poi è sembrato che stesse per dire altro sulla notte passata assieme.

Mario, allora, si è rivolto a Maria De Filippi, chiedendole: “Ti prego Maria, fammi finire qui“, intendendo che volesse interrompere il discorso e la conduttrice allora, che l’ha visto in difficoltà, ha cambiato subito discorso.