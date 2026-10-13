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Monti (Assolombarda): “”Nel lungo termine abbiamo bisogno di modificare il nostro mix energetico””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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Nicola Monti, vicepresidente di Assolombarda, con delega all’Energia, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “In materia di energia, gli investimenti si stanno facendo, soprattutto nelle fonti rinnovabili, che sono quelle nel breve termine che ci permetteranno di rimpiazzare una parte di dipendenza dal gas naturale”

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