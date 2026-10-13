Monti (Assolombarda): “”Nel lungo termine abbiamo bisogno di modificare il nostro mix energetico””

Nicola Monti, vicepresidente di Assolombarda, con delega all’Energia, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “In materia di energia, gli investimenti si stanno facendo, soprattutto nelle fonti rinnovabili, che sono quelle nel breve termine che ci permetteranno di rimpiazzare una parte di dipendenza dal gas naturale”