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Mondiali, oggi Brasile-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Big match tra Brasile e Scozia ai Mondiali. Alla mezzanotte tra oggi mercoledì 24 giugno e il 25 giugno, la Selecao affronta i britannici a Miami. La nazionale allenata da Carlo Ancelotti guida il suo girone insieme al Marocco con 4 punti mentre la Scozia segue con un punto in meno. In contemporanea ad Atlanta si gioca Marocco-Haiti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Brasile-Scozia in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Brasile-Scozia, in campo oggi a mezzanotte:  

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Ederson; Vinicius, Cunha, Paquetá. Ct: Ancelotti. 

SCOZIA (4-4-1-1):Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Gannon‑Doak; McTominay; Adams. Ct: Clarke. 

 

La partita dei Mondiali 2026 tra Brasile e Scozia sarà visibile in diretta su Dazn e sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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