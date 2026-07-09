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Mondiali, Messi e l’Argentina diventano… un anime

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
I Mondiali 2026 diventano… un anime su X. Oggi, giovedì 9 luglio, iniziano i quarti di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, ma tifosi e appassionati hanno ancora negli occhi l’epica rimonta dell’Argentina di Lionel Messi, capace di rimontare da 0-2 l’Egitto, vincere 3-2 gli ottavi e passare il turno. 

Proprio il match tra Argentina ed Egitto ha ispirato gli utenti di X, che grazie all’intelligenza artificiale hanno reinventato la partita in chiave anime. Messi e compagni diventano così dei personaggi dei cartoni, con il doppiaggio giapponese che aiuta a rendere tutto più epico. 

Persino i tiri assumono un nome, proprio come capita in Dragon Ball o One Piece, e così il gol di Ibrahim diventa “colpo di testa del Faraone”, mentre la rete di Messi assume il nome di “tiro della Pampa”. Alla fine le lacrime di Messi e il “sogno che continua”. 

 

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