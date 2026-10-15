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Mondiali, Italia argento nell’inseguimento a squadra: azzurri battuti dalla Danimarca

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre ai campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, in Cina. Gli azzurri si arrendono in finale alla Danimarca, che si conferma campione del mondo. Una gara in rincorsa per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Alessio Magagnotti e Francesco Lamon in ritardo fin dal primo giro e mai in grado di impensierire Carl-Frederik Bévort, Rasmus Pedersen, Lasse Norman Leth, Frederik Madsen che chiudono in 3’40”865 contro il 3’45”596. Per l’Italia è la prima medaglia in questa rassegna iridata.  

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