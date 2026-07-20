Mondiali, Adani festeggia (anche senza Argentina): “La Rai ha dominato”

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Lele Adani festeggia dopo la finale dei Mondiali 2026, anche se la ‘sua’ Argentina ha perso. L’ex difensore ha commentato su Rai1 l’ultimo atto della rassegna iridata tra l’Albiceleste e la Spagna, vinta proprio dalla Nazionale iberica per 1-0 grazie al gol di Ferran Torres.

A far gioire Adani, che ha chiuso la partita praticamente afono nonostante le poche emozioni regalate dall’Argentina, questa volta sono gli ascolti da record che ha fatto segnare la partita su Rai1: “12,5 milioni e 68% di share (67,9, ndr)”, ha scritto l’ex difensore in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, “chi vince e chi perde. Poi c’è chi questo Mondiale l’ha dominato fino alla fine”.

“Complimenti a RaiSport per il lavoro straordinario”, ha continuato Adani, “passione, idee, linguaggio, analisi, connessione con la gente, innovazione e collaborazione continua. Un successo clamoroso, il VERO SERVIZIO PUBBLICO”. Poi un ringraziamento direttamente ai suoi fedeli spettatori: “Grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito. Vamos por mas!!”.

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