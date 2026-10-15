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Modena, marito e moglie trovati morti in casa: i due anziani sono stati decapitati

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Due anziani coniugi italiani sono stati trovati morti all’interno della loro casa di Mirandola nel Modenese. Sul posto si trovano i sanitari del 118 e i poliziotti che si stanno occupando delle indagini sulla morte dei due, lui 80 anni, lei 70. I corpi sono stati decapitati. Sentito dai poliziotti, a quanto apprende l’Adnkronos, il figlio della coppia. 

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