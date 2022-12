MODA & SOSTENIBILITA’ Ecco gli occhiali da sole realizzati da BYOBLU riciclando le reti da pesca perse o abbandonate in mare

MODA & SOSTENIBILITA’

Secondo alcune stime ogni anno in tutto il mondo vengono volontariamente abbandonate o perse in mare dalle 640.000 alle 800.000 tonnellate di attrezzature e reti da pesca. Queste reti, dette “fantasma”, poiché vanno ad adagiarsi sui fondali, rappresentano il 20% della plastica presente nel mare e costituiscono una vera e propria catastrofe ambientale: oltre ad impiegare circa 600 anni per decomporsi, intrappolano con gravi conseguenze la fauna marina, rimangono impigliate nelle eliche e nei timoni delle imbarcazioni e arrivano ad inquinare l’intera catena alimentare, dai pesci, che ne ingeriscono piccole parti spesso con esiti letali, agli esseri umani.

Per contribuire attivamente a salvaguardare i mari e gli oceani la rete televisiva nazionale indipendente Byoblu (canale 262 del digitale terrestre e Tivusat, canale 462) ha messo a punto un progetto concreto e originale: riutilizzare questi polimeri in modo creativo realizzando degli occhiali da sole unisex per dare vita a quel circolo virtuoso di economia all’interno del quale ogni persona può sostenere proposte utili ed etiche.

Sergio Bonsignori, tra i massimi esperti nella produzione di occhiali, spiega il processo produttivo: “Le reti da pesca vengono innanzitutto lavate, classificate e impilate; dopo averle tagliate si passa a convertirle in palline di piccole dimensioni (pellets) da inserire in apposite stampatrici per ottenere la montatura e le stanghette. Questi componenti vengono poi lisciati, verniciati e infine montati. L’ultimo step consiste nell’ inserire la parte più importante, ovvero le nostre lenti polarizzate TAC, in triacetato di cellulosa, che offrono numerosi vantaggi rispetto alle classiche in policarbonato: infatti, grazie allo spessore elevato – 2.00 mm rispetto allo standard di 0.75 mm-, e grazie alla lavorazione su 9 strati, sono più longeve, garantiscono un’ottima resistenza a graffi e colpi e permettono una visione davvero nitida, con una protezione UV400 , ovvero la massima possibille dai raggi ultravioletti.

In più va segnalato che l’intero processo produttivo è stato dichiarato sostenibile da diversi organi competenti nel settore fra cui la Global Recycle Standard, la più importante certificazione internazionale per le referenze realizzate con materiali da riciclo“.

Gli occhiali ByoBlu offrono un’ottima elasticità e sono realizzati in una misura standard pensata ad hoc per adattarsi ad ogni tipo di viso. Sono inoltre molto leggeri e comodi da indossare.

Due i modelli, con montatura tonda o rettangolare e logo dell’emittente sulle aste.

Colori: Oceano, in blu opaco e lenti azzurre multicoating, e Vulcano, in nero opaco con lenti specchiate fumè.

Costo: anche la politica del posizionamento nel mercato è mirata alla sostenibilità, pertanto, nonostante la massima qualità del prodotto, il costo è di soli € 69.

La linea sarà in vendita a partire da febbraio 2023, ma è già possibile ordinare i prodotti sul sito sul sito https://store.byoblu.com/indossa-gli-occhiali-di-byoblu/ o chiamando il numero verde 800960817 senza pagare in anticipo; questo dà diritto ad uno sconto di €10.

SCHEDA TECNICA

Materiale: plastica riciclata recuperando le reti da pesca dai fondali marini

Lenti polarizzate TAC in triacetato di cellulosa, più resistenti perché di spessore – 2.00 mm – rispetto allo standard di 0.75 mm, ma più leggere da indossare e grazie alla lavorazione su 9 strati, anche più longeve

Ottima resistenza a graffi e colpi

Visione ultra nitida

Protezione dai raggi ultravioletti massima: UV400

Processo produttivo certificato sostenibile anche dalla Global Recycle Standard, la più importante certificazione internazionale per le referenze realizzate con materiali da riciclo

Unisex

Forma: tonda o rettangolare

Colori: Oceano, in blu opaco e lenti azzurre multicoating, e Vulcano, in nero opaco con lenti specchiate fumè.

Logo Byoblu sulle aste, in due versioni moda: Oceano, in blu opaco e lenti azzurre multicoating e Vulcano, in nero opaco con lenti specchiate fumè

Costo: € 69

