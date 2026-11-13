Bancali usati e nuovi
Italia

Mobilità, Gibelli (Fnm): “”Ci rinnoviamo tracciando la direzione futura”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto

“Poche aziende possono vantare una continuità a cavallo di due secoli, di due guerre mondiali e tre cambi di assetti proprietari, puntando sempre al valore, al mercato e ai servizi per i cittadini. Questa celebrazione è un’occasione che ci consente di rinnovarci attraverso gli interventi che seguiranno e di indicare in quale direzione stiamo andando”. A dirlo è Andrea Gibelli, Presidente di Fnm (già Ferrovie Nord Milano), principale operatore nei servizi di mobilità sostenibile e nella gestione di infrastrutture in Lombardia, in occasione dell’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato dal Gruppo a Milano per celebrare il centenario della quotazione in Borsa.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Femminicidi, campagna Cri Sicilia per il 1522: “Non sei sola, esci dal silenzio”

22 Novembre 2023

Festival nazionale economia civile, premiate le 5 imprese nominate ambasciatrici 2026

2 Ottobre 2026

Roma, arrestato un cittadino cubano  di 41 anni

24 Aprile 2023
Audi A6 e Audi A7 Sportback

Audi A6 e Audi A7 Sportback: a listino il model year 2024

19 Giugno 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno