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Mister Alvini e l’aneddoto sul fantacalcio: “”Babbo, Raimondo gioca?””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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“Se uno mi dice qual è la differenza tra la serie A e la Prima Categoria, io dico il fantacalcio”. L’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini sorride e racconta così, all’Adnkronos, un aneddoto relativo al fantacalcio, ormai sempre più popolare in Italia. “Tutti mi chiedono dei giocatori, di come stanno, i motivi delle assenze. Io sbotto: ‘Lo volete sapere per qualche motivo?’. E loro: ‘Per schierarli nelle nostre formazioni’. È una cosa folle. Io non lo faccio, ma i miei amici o i miei figli si divertono e mi domandano: ‘Babbo, babbo, Raimondo quando torna?’ “.

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