MINI celebra 25 anni in Italia, oltre 480mila vetture consegnate dal 2001

(Adnkronos) – Venticinque anni di design, personalizzazione e innovazione, con oltre 480mila vetture consegnate in Italia e circa 350mila ancora in circolazione. MINI celebra il primo quarto di secolo della sua nuova storia sotto BMW Group, iniziata nel 2001, e ripercorre il legame con il mercato italiano, tra evoluzione della gamma, elettrificazione e nuove edizioni speciali.

Era l’8 settembre 2001 quando la MINI contemporanea debuttava ufficialmente nel nostro Paese, una rinascita che reinterpretava il progetto originale di Sir Alec Issigonis del 1959 attraverso delle tecnologie moderne e un posizionamento premium, mantenendo riconoscibili il design e il carattere del modello britannico.

In questi anni la MINI Hatch è stata il modello più venduto nel periodo, mentre oggi la Countryman rappresenta il 48% delle vendite italiane. Nei primi nove mesi del 2026 MINI è cresciuta del 19,5% in Italia, le vetture completamente elettriche hanno raggiunto l’11,5% delle vendite complessive e la gamma sportiva John Cooper Works ha rappresentato quasi il 10% dei volumi.

A proiettare il marchio verso il prossimo futuro, MINI ha presentato per l’occasione la nuova MINI Countryman Untamed Edition, dedicata al mondo outdoor. La produzione inizierà a novembre nello stabilimento BMW Group di Lipsia, con lancio commerciale previsto all’inizio del 2027. Sarà proposta nelle versioni C, D e S ALL4 e nelle varianti elettriche E e SE ALL4.

L’edizione introduce dettagli esterni in finitura Dark Steel, protezioni testurizzate e interni ispirati alle attrezzature per le attività all’aperto. Gli pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus, sviluppati per il progetto e abbinati a cerchi da 19 pollici, saranno disponibili esclusivamente sulle versioni a trazione integrale S ALL4 e SE ALL4, con calibrazioni dedicate di ABS, controllo di stabilità e sterzo.

Completano l’offerta una tenda da tetto opzionale realizzata con l’azienda italiana AUTOHOME e una collezione da campeggio firmata HELINOX.

“Celebrare questo anniversario significa riconoscere la capacità di MINI di essere sempre trendsetter, di evolvere senza perdere la propria identità”, ha dichiarato Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di BMW Italia.



Al centro delle celebrazioni dei 25 anni resta sempre importante anche la personalizzazione della vettura, elemento che ha accompagnato il marchio attraverso colori, tetti a contrasto, strisce sul cofano e collaborazioni con il mondo della moda e del design. “MINI negli anni ha rappresentato un manifesto di stile e di cultura urbana”, ha sottolineato Federica Manzoni, Head of MINI, descrivendo l’automobile come una tela sulla quale esprimere la propria personalità.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)