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Milano, uomo trovato morto nei boschi di Busto Garolfo: ipotesi regolamento di conti tra pusher

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Il cadavere di un uomo è stato trovato nella tarda serata di domenica nelle campagne di Busto Garolfo, in provincia di Milano. Secondo quanto scrive il quotidiano ‘La Prealpina’ l’uomo, sembra di origini marocchine, sarebbe stato ucciso con colpi d’arma da fuoco. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Legnano (Milano).  

Tra le ipotesi al vaglio dei militari anche quella di un omicidio nell’ambito di contrasti tra gruppi criminali che si contendono il controllo del traffico di droga nella zona. Gli accertamenti sono in corso per identificare con certezza la vittima e ricostruire la dinamica dell’omicidio. 

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