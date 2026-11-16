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Milano, tenta di recuperare mazzo carte Pokemon da 70mila euro: avvocato aggredito e rapinato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Stava tentando di recuperare per conto di un cliente rare carte Pokemon, quotate circa 70mila euro, ma è caduto in una trappola, venendo aggredito e rapinato dei 5mila euro portati per pagare il ‘riscatto’ del prezioso mazzo rubato. E’ successo ieri a un avvocato di 53 anni a Pero, nel Milanese. 

Dopo il furto, avvenuto lo scorso febbraio, la vittima si era affidata al legale per riuscire a risalire, attraverso il numero di serie, al lotto rubato. Riusciti a individuarlo online, avvocato e cliente hanno avviato una trattativa su WhatsApp. Alla fine sono riusciti ad accordarsi per la restituzione, in cambio di 5mila euro. L’appuntamento è stato fissato in un hotel in via Keplero a Pero, dov’era in corso un raduno di collezionisti. “Incontriamoci all’esterno, ci sono troppe telecamere dentro”, il messaggio che arriva al legale. E’ una trappola: una volta arrivato all’appuntamento l’uomo viene circondato da quattro ragazzi, spintonato, colpito alla testa e rapinato dello zaino e del marsupio in cui portava i 5mila euro in contanti. 

Richiamati dalle urla delle persone che si trovavano fuori dall’hotel, gli agenti del commissariato Rho-Pero sono intervenuti subito, bloccando l’aggressore, un 17enne venezuelano, poi arrestato per rapina in concorso e portato nel carcere Beccaria. Uno dei complici era ancora con lui, gli altri si erano allontanati con i soldi, ma sono stati rintracciati poco dopo, consegnando spontaneamente 4.350 euro dei 5mila rapinati poco prima. I tre – rispettivamente di 18, 19 e vent’anni – sono stati denunciati per rapina in concorso. L’avvocato, ferito al cranio, è stato portato dal 118 in codice giallo all’ospedale San Carlo. Le preziose carte rubate non sono state ritrovate. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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