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Milano, riparte la guerriglia in centro: giovani sfondano vetrine centro, assaltato Carrefour

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Riparte la guerriglia in centro a Milano, con centinaia di giovani che, dopo essersi dati appuntamento a piazza Duomo, si sono lanciati verso via Torino, infrangendo vetrine e pensiline del bus e lanciando per aria tutto quello che hanno trovato, dai secchioni ai tavolini all’aperto dei bar. Un vero e proprio assalto si è consumato ai danni del supermercato Carrefour, che, dopo l’irruzione, è stato anche saccheggiato. 

Piazza del Duomo nuovamente presidiata dalle forze dell’ordine schierate per evitare altri disordini dopo la devastazione di ieri.  

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