Milano Premier Padel P1, dal 12 al 18 ottobre all’Allianz Cloud tornano le stelle mondiali

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L’elite mondiale del padel è pronta a tornare a Milano. Dal 12 al 18 ottobre l’Allianz Cloud accenderà i riflettori sulla quinta edizione dell’Oysho Milano Premier Padel P1, torneo che richiamerà i più grandi nomi del circuito internazionale e migliaia di appassionati. Dopo gli oltre 35mila spettatori registrati lo scorso anno, il capoluogo lombardo si conferma una delle tappe di riferimento del calendario mondiale, simbolo della straordinaria crescita di questo sport. Si riparte dal trionfo di Fede Chingotto e Ale Galan tra gli uomini e di Ari Sanchez e Paula Josemaria tra le donne (quest’anno, le due spagnole giocano rispettivamente con Andrea Ustero e Bea Gonzalez). Si giocherà in una regione, la Lombardia, dove i campi dal 2021 sono cresciuti del 180%, con il padel che in Italia ha raggiunto il milione e mezzo di praticanti e superato i 10mila campi. L’evento è realizzato anche grazie al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso il contributo del Dipartimento dello Sport, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

“Quando arriva il padel a Milano il clima cambia, perché questo è l’evento che forse più abbiamo voluto -ha spiegato l’assessora allo sport Martina Riva nella presentazione che si è svolta questa mattina alla Palazzina Appiani dell’Arena Civica -. Ce ne siamo innamorati a Roma nel 2022, con l’Allianz Cloud che è l’elemento che rende grandiosa questa tappa di Premier Padel”.

“L’atmosfera dell’arena, tra il grande entusiasmo del pubblico, i giochi di luce e le gesta di grandi giocatori e grandi giocatrici, riflette perfettamente la dimensione del padel al massimo livello in tutti i suoi aspetti”, ha proseguito il presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro.

“La Lombardia si conferma locomotiva nazionale del padel -ha sottolineato il sottosegretario Giovani e Sport della Regione Federica Picchi-, con numeri che ci fanno essere orgogliosi perché raccogliamo i frutti del nostro lavoro”. “Dobbiamo mostrare ai giocatori e al pubblico di essere all’altezza di Milano, ideando ogni anno qualcosa di nuovo”, ha concluso Marco Gamberale, CEO di NSA Group, organizzatore dell’evento.

Tra le novità, l’anello in stile Nba riservato ai vincitori del torneo, trasmesso in Italia da Sky Sport, Supertennis e RedBull TV. In campo anche numerosi italiani, impegnati a inizio novembre nel Mondiale di Doha: tra gli uomini, in tabellone ci sono Flavio Abbate (in coppia con lo spagnolo Alonso Rodriguez) e Alvaro Montiel (con Dani Santigosa), tra le donne occhi su Giulia Dal Pozzo (con Nuria Rodriguez) e Carolina Orsi (con Patty Llaguno). Biglietti in vendita sul circuito Ticketone, con tagliandi gratuiti da lunedì 12 a mercoledì 14 per i possessori di Carta Giovani Nazionale e per gli studenti Under 18.

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