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Milano, bottiglie e oggetti contro la polizia: corteo ‘Italia in Piazza’ spezzato in due

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Bombe carta e fumogeni. Così è partito il corteo convocato da ‘Italia in Piazza’ a Milano. Poco dopo l’avvio della manifestazione, in via Broletto si sono registrati lanci di bottiglie e oggetti contro gli agenti di polizia schierati sul posto.  

Secondo quanto apprende Adnkronos, dopo una breve carica di alleggerimento il corteo è stato spezzato in due: una parte dei manifestanti è rimasta bloccata in via Broletto, mentre l’altra si trova in piazza Duomo.  

La via dove è bloccata la manifestazione – secondo quanto apprende AdnKronos – è circondata dal dispositivo di sicurezza della polizia che non consente di entrare ma solo di uscire. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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