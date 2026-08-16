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Milano, 19enne all’uscita discoteca denuncia: “Mi hanno violentata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una 19enne ha denunciato di essere stata violentata a Milano dopo una serata trascorsa in discoteca con alcune amiche. La giovane, ancora sotto choc, intorno alle 5 del mattino ha chiesto aiuto a un passante, raccontandogli in lacrime di aver subito una violenza sessuale. 

È accaduto nel cuore della movida milanese. L’uomo, dopo aver raccolto la richiesta di aiuto della ragazza, ha allertato i carabinieri. Ai militari la 19enne ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo straniero, originario dell’Est Europa, e di essere stata poi abusata. 

La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata alla Clinica Mangiagalli per gli accertamenti medici previsti in questi casi. 

Sono ora in corso le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare il presunto aggressore. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti nella zona e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. 

Gli investigatori dovranno verificare il racconto della vittima e ricostruire le ore precedenti alla denuncia, partendo dalla serata trascorsa dalla 19enne in discoteca insieme alle amiche. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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