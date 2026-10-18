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Milan-Atalanta, Var protagonista prima annulla gol ai rossoneri e poi assegna un rigore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Var protagonista nella sfida a San Siro tra Milan e Atalanta. Primo episodio arriva al 13′ sul gol di Pulisic che sfrutta al meglio un tocco di Ramos. Arbitro e guardalinee non possono vedere ma il Var ‘becca’ un fuorigioco di Goncalo Ramos sul tocco sbagliato che ha servito Pulisic prima del gol e per questo ha annullato la rete dell’attaccante statunitense. Mentre al 23′ Chiffi non vede il tocco di mano di Obric, da poco entrato, sulla conclusione di Musah e non assegna neanche l’angolo ma viene richiamato dal Var al monitor per rivedere l’azione con il susseguente calcio di rigore assegnato al Milan e realizzato da Goncalo Ramos per l’1-0 della squadra di Amorim.  

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