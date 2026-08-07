Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Migranti, Spagna ripristina controlli alle frontiere per viaggiatori dall’Italia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia, a causa della “persistente pressione migratoria irregolare” che interessa l’Italia. Secondo quanto riferito da fonti governative, i controlli entreranno in vigore dalle 00:00 di sabato 8 agosto e consisteranno nella verifica dell’identità, del passaporto e della nazionalità dei viaggiatori. Per i cittadini di Paesi terzi saranno inoltre controllati il visto e il permesso di soggiorno. Le verifiche saranno effettuate a campione e resteranno in vigore fino alle 00:00 del 7 settembre, salvo “un cambiamento delle circostanze che ne hanno motivato l’adozione renda opportuno modificarne la durata”. 

Il Governo spagnolo aveva invitato l’Italia a revocare la sospensione dell’applicazione dell’accordo di Schengen nei confronti della Spagna, introdotta dopo la crisi migratoria verificatasi a Ceuta oltre una settimana fa. A tal fine aveva concesso a Roma un termine di tre giorni, fino a domenica 9 agosto, avvertendo che, in caso contrario, “la Spagna si vedrà costretta ad adottare misure proporzionate per tutelare gli interessi e la dignità dei propri cittadini”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gudmundsson ribalta la Lazio, prima vittoria per la Fiorentina

22 Settembre 2024

Crosetto “Chi dice basta armi lascia che l’Ucraina soccomba”

14 Luglio 2024

Juve, per Pogba 4 anni di squalifica per doping

29 Febbraio 2024

Sgarbi: “Contro di me una cricca di bulli manipolatori”

15 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno