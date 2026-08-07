Migranti, Spagna ripristina controlli alle frontiere per viaggiatori dall’Italia

(Adnkronos) – Il Governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia, a causa della “persistente pressione migratoria irregolare” che interessa l’Italia. Secondo quanto riferito da fonti governative, i controlli entreranno in vigore dalle 00:00 di sabato 8 agosto e consisteranno nella verifica dell’identità, del passaporto e della nazionalità dei viaggiatori. Per i cittadini di Paesi terzi saranno inoltre controllati il visto e il permesso di soggiorno. Le verifiche saranno effettuate a campione e resteranno in vigore fino alle 00:00 del 7 settembre, salvo “un cambiamento delle circostanze che ne hanno motivato l’adozione renda opportuno modificarne la durata”.

Il Governo spagnolo aveva invitato l’Italia a revocare la sospensione dell’applicazione dell’accordo di Schengen nei confronti della Spagna, introdotta dopo la crisi migratoria verificatasi a Ceuta oltre una settimana fa. A tal fine aveva concesso a Roma un termine di tre giorni, fino a domenica 9 agosto, avvertendo che, in caso contrario, “la Spagna si vedrà costretta ad adottare misure proporzionate per tutelare gli interessi e la dignità dei propri cittadini”.

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