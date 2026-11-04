Midterm Usa, Tajani: “Mai stati trumpiani, Meloni non è una Maga”

(Adnkronos) – “Non siamo mai stati trumpiani. Neanche Meloni è una Maga, per carità. Noi siamo conservatori. Io? Sono berlusconiano”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando le elezioni di midterm negli Stati Uniti in un’intervista a Il Messaggero.it.

Sulla possibile ricaduta della sconfitta repubblicana sugli equilibri politici italiani e sull’indebolimento della leadership di Donald Trump, Tajani ha escluso qualsiasi conseguenza sui rapporti tra Roma e Washington: “Mica si è votato in Italia. Noi rispettiamo sempre e comunque le scelte e anche i cambiamenti degli Stati Uniti, restando loro alleati leali e strategici”.

A margine di un incontro sulla manovra tra Forza Italia e Confsal, il leader azzurro ha ribadito che “gli Stati Uniti sono la più grande democrazia del mondo e non tocca a noi commentare o intervenire”. E ancora: “Le questioni interne americane restano questioni interne agli Usa”.

Tajani ha quindi sottolineato che l’esito delle elezioni americane non modifica la linea del governo italiano: “Io sono un vicepremier di un governo di centrodestra, oltre che leader del secondo partito di maggioranza, e, lo ripeto, non cambia la posizione dell’Italia. Io ho lavorato con lo stesso entusiasmo e impegno sia con Rubio e con Biden. Abbiamo ottimi rapporti con tutti”.

Il ministro ha poi insistito sul significato dell’alleanza tra i due Paesi: “Siamo alleati ed essere alleati significa essere amici che guardano negli occhi gli interlocutori con la schiena dritta e a testa alta”.

Un concetto ribadito anche commentando direttamente il risultato delle midterm: “Noi siamo alleati degli Stati Uniti, rispettiamo la volontà del popolo americano. Rispettiamo i risultati sempre e comunque, sia quando vincono i repubblicani, sia quando vincono i democratici. Non cambia il nostro rapporto con gli Usa”.

“Proprio perché è una grande democrazia, noi siamo alleati leali. E lo siamo a testa alta. Una grande democrazia vota come ritiene più opportuno e non tocca a noi commentare o intervenire”, ha aggiunto Tajani.

Infine, il vicepremier ha rimarcato che l’amicizia con Washington non comporta un’adesione incondizionata alle sue scelte: “Abbiamo sempre un rapporto di alleanza a testa alta e quando siamo d’accordo per l’interesse nazionale italiano siamo d’accordo, così come quando non siamo d’accordo, per l’interesse nazionale italiano, non siamo d’accordo”.

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