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Midterm, i dubbi di Trump: “Qualcuno crede davvero che le elezioni siano state oneste?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Qualcuno crede davvero che queste ‘elezioni’ siano state oneste?”. Se lo chiede Donald Trump in un post su Truth Social, mettendo in dubbio la regolarità delle elezioni di midterm del 3 novembre, che hanno visto i repubblicani subire una pesante sconfitta e perdere il controllo di entrambe le Camere del Congresso. “Come hanno potuto sbagliare così tanto i sondaggi??? Alcuni blocchi di voti anticipati conteggiati tutti insieme erano così consistenti che era impossibile vincere, indipendentemente da quante persone si fossero recate alle urne. È tutta una questione di macchine per il voto, che contano molto più degli elettori!”, denuncia il presidente.  

Le parole di Trump segnano un cambio di posizione rispetto alla notte elettorale, quando, interpellato dal New York Times, si era detto “assolutamente disposto” ad accettare i risultati del voto. Le autorità statali e locali hanno riferito che le operazioni elettorali si sono svolte senza particolari problemi nella maggior parte del Paese. Restano ancora da assegnare alcuni seggi, tra cui quelli delle sfide per il Senato in Alaska e Mississippi. 

 

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