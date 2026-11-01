Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto”

(Adnkronos) – “Smentisco categoricamente. Non sono interessata a partecipare alle primarie del centrosinistra e nessuno me lo ha chiesto. Mi limito a svolgere il mio lavoro di storica e se qualcuno vuole confutare ciò che scrivo o dico, meglio lo faccia con le fonti”. A scriverlo sui social è la storica Michela Ponzani, smentendo le indiscrezioni di stampa che la davano come candidata di Avs alle primarie del centrosinistra.

Intanto, il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato nei giorni scorsi sulla polemica con la storica che nello studio di ‘Otto e Mezzo’, su La7, aveva parlato di una sua presenza alla manifestazione che sfociò in scontri di piazza nel 1973 a Milano, scontri che portarono alla morte dell’agente di polizia Marino. “Ritirare la querela? Ci penserò”, ha detto La Russa (VIDEO).

“Un presidente del Senato che annuncia una querela verso una docente universitaria non è una pagina tanto bella per la democrazia”, aveva poi commentato la storica, ancora ospite di ‘Otto e Mezzo’.

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