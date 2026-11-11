Miami vince in trasferta con Fontecchio a segno, George trascina Boston

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tre punti in sette minuti per l’ala piccola azzurra Simone Fontecchio nel successo dei Miami Heat sul campo degli Utah Jazz sul parquet del Delta Center di Salt Lake City. Nella notte italiana di regular season Nba, la squadra della Florida si impone per 115-109 trascinata da Giannis Antetokounmpo, autore di 30 punti e 11 rimbalzi. Il greco scavalca Gary Payton al 39° posto tra i marcatori di tutti i tempi, mentre Davion Mitchell contribuisce con 19 punti e otto assist. Miami resiste al tentativo di rimonta dei Jazz, privi di quattro titolari e al nono ko consecutivo. Paul George si prende la scena nel ritorno a Philadelphia. Con 36 punti e sei triple, l’ex della serata guida i Boston Celtics al successo per 123-101 sui 76ers. Jayson Tatum sigla 21 punti, mentre Payton Pritchard ne firma 18 dalla panchina. Decisivo il parziale di 14-0 in apertura dell’ultimo quarto, che spiana la strada alla nona vittoria nelle ultime dieci gare di Boston. Ai Sixers non bastano i 24 punti di Tyrese Maxey, mentre Joel Embiid si ferma a 16, Jaylen Brown a 13 nella prima sfida contro la sua ex squadra e LeBron James a quota 11.

Si interrompe a quattro la serie di vittorie degli Oklahoma City Thunder, battuti 123-103 sul campo dei Portland Trail Blazers. Dopo il 59-59 dell’intervallo, i padroni di casa allungano con sette triple nel terzo quarto. Damian Lillard realizza 25 punti e Deni Avdija ne aggiunge 24 con otto assist. A Okc non bastano i 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 21 di Jared McCain. Quarto successo consecutivo per i New York Knicks, che travolgono i Milwaukee Bucks per 117-85 con 23 punti di Jalen Brunson, 21 e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 19 di OG Anunoby. Gli Orlando Magic trovano la vittoria dopo quattro ko, imponendosi 107-100 a Sacramento senza Paolo Banchero. Franz Wagner firma 33 punti, sette rimbalzi e sette assist, Anthony Black ne aggiunge 26. Inutili per i Kings i 31 punti di Zach LaVine e i 29 di Darius Acuff Jr. Vincono anche i Phoenix Suns, che battono 133-110 i Los Angeles Clippers con 22 triple a bersaglio. Jordan Goodwin segna 18 punti con 6/7 dall’arco al rientro dall’infortunio al polpaccio, mentre Devin Booker ne mette a referto 17.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).