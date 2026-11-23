(Adnkronos) –

Prima un tregua, poi di nuovo il maltempo. Settimana dal 23 al 29 novembre a due facce dal punto di vista meteo sull’Italia: le previsioni indicano un lunedì e un martedì più stabili, ma il maltempo tornerà a interessare progressivamente la Penisola, portando un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un temporaneo aumento della pressione con la cessazione dei fenomeni su buona parte del territorio, ma già da Mercoledì è atteso un nuovo cambio di scenario con l’arrivo di un nuovo fronte atlantico.

Nel corso della giornata di lunedì si registreranno residui piovaschi con accumuli di 5-10 mm/24h su Marche, Abruzzo, Molise e Calabria. Prevista la formazione di nebbie in Pianura Padana. Neve oltre i 1500 metri sulle Alpi confinali della Valle d’Aosta e dell’alto Piemonte con accumuli di 2-5 cm/24h.

I venti saranno in netta attenuazione al Nord, mentre al Centro-Sud insisterà il Maestrale con raffiche fino a 80-90 km/h sul medio-basso Tirreno e sui crinali appenninici della Calabria. Il moto ondoso risulterà molto agitato con onde fino a 4,5 metri e mareggiate al largo delle coste campane, calabresi e siciliane, corrispondenti allo stato 6 della Scala Douglas.

Le temperature minime oscilleranno tra 0 e 3°C al Nord, tra 1 e 5°C nell’entroterra del Centro e tra 6 e 11°C lungo le coste centrali, mentre al Sud si toccheranno 5-8°C nelle aree interne e 10-13°C sui litorali; le massime invece si attesteranno tra 7-9°C nelle aree della Pianura Padana dove resisterà la nebbia, tra 11 e 13°C sul resto del Nord, tra 10-14°C nell’entroterra del Centro e tra 14-17°C sulle coste centrali, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori raggiungeranno 11-15°C nelle zone interne e 15-19°C lungo i litorali.

La giornata di martedì presenterà prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con nebbie al Nord e nelle valli interne del Centro, mentre in serata sopraggiungeranno isolati piovaschi sulla Liguria con accumuli di 2-5 mm/24h. Neve sulle Alpi occidentali oltre i 1000 metri dalla sera, accumuli di 5-10 cm/24h.

La ventilazione si presenterà debole o moderata con Scirocco fino a 30 km/h in Liguria, soprattutto dalla sera. Il mare risulterà ancora molto mosso sul Tirreno meridionale con onda fino a 1,5 metri da Ovest, altrove sarà generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Da mercoledì l’ingresso di un rapido fronte determinerà precipitazioni diffuse su tutto il territorio, dapprima al Nord e poi al Centro-Sud, con accumuli variabili in base all’evoluzione locale; sull’arco alpino cadrà neve oltre i 400-600 metri al Nord-Ovest con quota più bassa sul Piemonte meridionale, e oltre i 700-800 metri sulle Dolomiti. Gli accumuli saranno generalmente compresi tra 10 e 25 cm, oltre i 30-40 cm invece a quote di alta montagna, sopra i 1800 metri, mentre sull’Appennino la neve scenderà oltre i 2000 metri.

Nei giorni successivi il flusso atlantico manterrà condizioni di variabilità con alternanza tra schiarite e nuovi passaggi instabili sulla Penisola.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

IN SINTESI



Lunedì. Al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, formazione di banchi di nebbia in Pianura Padana dopo il tramonto. Al Centro: residui piovaschi sul versante adriatico seguiti da ampie schiarite. Al Sud e sulle Isole: residui piovaschi in Calabria, poi irregolari e alternati a schiarite su molte regioni.

Martedì. Al Nord: banchi di nebbia in Pianura Padana, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con isolati piovaschi serali sulla Liguria. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi con nebbie nelle valli interne. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile.

Mercoledì. Al Nord: piogge moderate o abbondanti con neve fino a quote collinari tra basso Piemonte ed entroterra ligure di Ponente. Al Centro: piogge e rovesci, specie sul versante tirrenico. Al Sud e sulle Isole: tempo variabile con piovaschi sulla Sicilia meridionale e temporali da metà pomeriggio verso sera su Campania e Calabria tirrenica.

Tendenza: Giovedì residua variabilità con locali episodi instabili su Liguria, Toscana, Lazio e Basso Tirreno, migliora su Piemonte e Pianura Padana; da Venerdì instabilità solo al Sud, con venti più freddi e condizioni asciutte al Nord.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)